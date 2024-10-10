Körfez’i temizleyecek plana Tugay engeli

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı düzenlediği basın toplantısında, İzmir Körfezi ve kooperatifler üzerinden CHP'ye yüklendi. Saygılı, bilim insanlarının körfezi "Son 25 yılın en kirli dönemi" olarak nitelendirdiğini anımsatarak, "CHP'li belediyenin başarısız çevre yönetimi, İzmir Körfezi'ni adeta bir zehir çukuruna çevirdi. Ama önceki İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi ipe un sere sere, ayağını sürüye sürüye İzmir'i bugünkü felaketle karşı karşıya bıraktı" ifadesini kullandı.

KENTSEL RANT VURGUNU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, körfezdeki kirliliğe ilişkin çalışma başlattığını hatırlatan Saygılı, İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"nı incelediğini, 13 maddenin belediyenin sorumluluğunda olduğunu aktardı. Eylem Planı'nı 2 gündür imzalamayan Büyükşehir Başkanı Cemil Tugay ise, "15 maddelik plan uygulamaya geçtiği zaman körfezin istediğimiz kadar temizleneceğine inanmıyorum. Bazı konularda düşüncelerimi oraya yazarak, parantez açıp şerhimi paylaşarak bu şekilde imzalayacağım" dedi. Körfez Bilim Kurulu toplantılarında yer alan ve plan hazırlanırken sürecin içinde olan Cemil Tugay'ın ısrarla Eylem Planı'na imza atmayıp süreci uzatması şaşkınlık yarattı. Öte yandan İzmir Büyükşehir'in kentsel dönüşüm ve kooperatif fiyaskosuna da değinen Bilal Saygılı, "Her mecrada sık sık dile getiriyoruz. Ülkemiz ve şehrimiz bir deprem kuşağının içinde. Peki İzmir'de Büyükşehir tarafından bu konuyla ilgili ne yapılıyor? Çok üzülerek ve büyük bir hayal kırıklığıyla ifade ediyorum ki hiçbir şey yapılmıyor. Bakınız, kooperatifler üzerinden bu şehirde bir vurgun yapıldı. İzmirlinin parası ceplerinden çalındı. İzmir'de kentsel dönüşüm, rantsal bölüşüme döndü. Üyelerden yaklaşık 1.5 milyon ile 2 milyon TL arasında para alındığı söyleniyor. Ortada milyarları bulan bir kayıp var! Bu da savcılığa intikal etmiştir. CHP yönetimi, şehrimizi adeta bir felakete sürüklüyor" diye konuştu.