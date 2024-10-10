Tire Belediyesi’nden yeşile siyah dokunuş!

İzmir Tire'de, belediye vatandaşın tepkisine rağmen bildiğini okudu. Fatih parkında, yeşil dokunun tam ortasına 'spor merkezi' adı altında simsiyah konteynır yerleştiren Tire Belediyesi tepkilerin odağı oldu. Belediye ekiplerinin, sessiz sedasız parka monte ettiği 'spor merkezi' adı altındaki korku evini andıran konteynırı gören vatandaşlar, "Bu kadar estetikten yoksun ucube bir şey buraya nasıl yerleştirilir. Parktaki yeşil alan her geçen gün azalıyor. Ağaçlar yaşlandı, fırtınalı havalarda bir bir devriliyorlar. Biz parkımıza sadece ağaç dikilmesini istiyoruz. 6 yıl öncesine kadar park yeşil alan zenginiydi. Belediyenin, toplanan imzalara rağmen halkla inatlaşmasına bir anlam veremiyoruz" şeklinde konuştular.