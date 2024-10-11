İZSU 11 Ekim Cuma su kesintileri için uyardı! İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 11 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI MANSUROĞLU MAH, MANAVKUYU MAH 11.10.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK 11.10.2024 saat 09:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OVACIK, CEVİZALAN, KEMER, YILANLI, HACIHASAN 11.10.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK 11.10.2024 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI TÜRKMENKÖY, İNÖNÜ, AYRANCILAR 11.10.2024 saat 08:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.