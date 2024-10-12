İzmir dahil 7 ilde Organize suç örgütlerine "Kuyu" operasyonları: 95 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-32" ve "Kuyu-33" operasyonlarında 95 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de Erkan Bulu, Kahramanmaraş'ta Vahdettin Yardım, Konya'da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya'da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep'te Cuma Ali Dursun (cezaevinde), Bursa'da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve Siirt'te Rıdvan Dündar'ın (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik "planlı ve projeli operasyon" düzenlendiğini belirtti.

"Operasyonlar sonucu 95 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı." ifadesini kullanan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökerteceğiz." açıklamasında bulundu.

Operasyonlarda 24 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 9 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisi tebrik etti.

İZMİR'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA 7 TUTUKLAMA

İzmir'de suç örgütü kurarak tefecilik, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü. Ekiplerce suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli yağma, tefecilik ve kasten yaralama suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda suç örgütü ve üyelerine yönelik Buca, Torbalı ve Çeşme ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt ele başı olmakla suçlanan Erkan Bulu'nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, biri otomatik 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve 158 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı, diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.