İzmir’deki mumyalanan deniz canlıları merak ediliyor!

NADİR GÖRÜLEN TÜRLERİ ANLATTI



Soyları tükenmekte olan balık türlerinden de bahseden Prof. Dr. Tanrıkul, şunları kaydetti:

"Bu türler arasından, halkın yağ balığı olarak bildiği ve nesli tükenmek üzere olan 'ruvettus' türü balık var. Güney Ege kıyılarının derin sularında, Marmaris ve Fethiye'de bulunan bir türdür ve sayıları oldukça azalmıştır. Dünyada var olup ülkemizde olması normal olmayan balık türü olarak da 'kılıç dişli yılan balığı' (pulsuz müren) balığı mevcut. Hint kökenli bir balık. Bu tür bizim bölgede çıktı ve avcılar tarafından yakalandı. Türkiye'de tek örneği ise bizde. Ege Denizi'nin en derin yerlerinden, 2 bin 500 metre derinlikten çıkan bir köpekbalığı türümüz de var. Nadir olan bir tür olduğu için görülme imkanı pek olmuyor."



ÖĞRENCİLERE EĞİTİMLER VERİLİYOR

Denizlerde olan balık türlerini daha bilinçli olarak çocuklara öğretmek, çocukların denize ve balıklara karşı sempatisini arttırmak amacıyla, eğitimler düzenlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Tanrıkul, çocukların bu sayede buradaki balık türlerini birebir görebildiklerini belirtti.