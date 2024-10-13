İzmir’de sahte polis çetesi çökertildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de kendilerine polis süs vererek vatandaşlardan zorla para alan ve tehditle para isteyen şebekeye, polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan 7 sahte polis, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül günü Bornova ilçesi Belkahve Tüneli çıkışında meydana gelen nitelikli yağma olayında, 7 şüphelinin, Manisa'da gıda dağıtımı yapan müştekiye ait bir aracı, kullandıkları iki farklı araca çakar takıp polis süsü vererek takibe aldıklarını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin aracı durdurduktan sonra arama yaptıklarını, mağduru darp ederek araç içerisinde bulunan 50 bin lira nakit parayı zorla alarak olay yerinden kaçtıklarını, ilerleyen günlerde ise müştekiye telefon ile ulaşıp tehdit ederek 200 bin Euro para istediklerini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirenlerin U.Ö.(26), T.H.(19), B.K.(23), S.Ç.(24), D.P.(19), K.K.(25) ve M.T.(24) oldukları tespit edildi. Şüphelilerin Manisa'daki adreslerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 7 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 sahte polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.