700 yıllık türbe magandaların hedefi oldu

TİRE'DE, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Tire Belediyesi tarafından restore edilen 700 yıllık Balım Sultan Türbesindeki tuvaletler magandaların hedefi haline geldi. Tuvaletler adeta utanç kaynağına dönüştü. Lavabo ve klozetleri parçalayan bazı kendini bilmezler tuvaletleri kullanılamayacak kadar pislik içinde bırakmaya başladılar. Yaşananlara tepki gösteren ziyaretçiler ise "Bunları yapan insan olamaz. Kamu malına zarar veren bu şahıslar bir an önce bulunarak cezalandırılmalı" şeklinde konuştular.

Yeni Asır'ın, define avcılarının talanını ortaya çıkaran "700 yıllık türbeyi kazdılar" haberinin ardından dönemin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger hareket geçmiş ve adeta mezbelelik haline gelen tarihi türbede yenileme çalışmaları uzun bir aranın ardından başlamıştı