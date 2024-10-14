CHP’de ipler kopma noktasında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yeni bir il başkanı aradığına dair bazı söylentiler söz konusu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun parti içi konumlanışını sarsacak ve onu zor duruma sokacak olan bu iddia bir süredir gündemde. Söylentilere göre Şenoloğlu siyasi açıdan zor durumda, hukuki açıdan belki yarın sıkıntılar yaşaması söz konusu olabilir. Özel ile kurultaydan kalan sorunları var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parti içi güç mücadelesi yaşandığına dair iddialara ek olarak şöyle bilgiler de ortada dolaşıyor: "Her gün sosyal medya hesabında İmamoğlu ile fotoğrafı olan İzmir makam sahipleri var. En son İzmir il Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da fotoğrafı vardı. CHP'de daha önce görmediğimiz kirli bir tablo var. Bunda eşitlik de yok."

DEĞİŞİM OLABİLİR

İzmir örgütünde güç dengelerinde değişmeler olabileceğine dair duyumlar arttı. Bu duyumlara ek olarak kulislerde başka iddialar da dolaşıyor: "Cemil Tugay, İl Başkanı Aslanoğlu'na fit ancak bazı hukuki durumlardan dolayı sorun çıkacağını görüyor olabilir. Kooperatif meselesinden kaynaklı hukuki problemlerin çıkma ihtimalinden dolayı alternatif hazırlık yaptığı değerlendiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir il başkanı arayışında olduğuna dair kulisler var. Şenol Aslanoğlu zor durumda.

Tugay'ın yeni bir il başkanı aradığına dair söylentiler gündeme geldi. Bu durumda Aslanoğlu'na ne olacağı da merak ediliyor.

Aslanoğlu, CHP'de siyasete devam etmek istiyorsa zaten rotayı İstanbul'a kırmak zorunda. Aslanoğlu'nun hem Tugay'a hem İmamoğlu'na doğru hamle yapmasının altında bunlar var. Buna rağmen Aslanoğlu, önümüzdeki süreçte değişim süreci ile karşı karşıya gelebilir diyorlar. Bunun üzerine akla gelen isimlerden biri Olgun Atila. Atila'nın son dönemdeki ziyaretleri bir şeylere hazırlandığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi."

KOOPERATİF SKANDALI VE KAÇAK VİLLA

Yeni Asır, bir yılan hikayesine dönen kentsel dönüşüm olayını araştırmış ve gündeme taşımıştı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi eliyle dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan kooperatif girişimine para yatıran binlerce kişi mağdur edildi. Hukuksuz uygulamaların altından CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu çıktı. Ayrıca Aslanoğlu'nun seçim öncesi basına yansıyan Narlıdere Sahil Evleri'nde kaçak bir villası olduğu da ortaya çıkmıştı.