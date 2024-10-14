  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir

İzmir'de 2 milyon liralık "yatırım danışmanlığı" vurgunu

Son dakika İzmir haberleri... Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak sahte site uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

AA
İzmir’de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı vurgunu

İzmir'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin internet sitesi ve uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadinde bulunarak yaklaşık 2 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA