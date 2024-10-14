Vicdan hırsızları sağlık TIR’ının kablolarını çaldı

HER yıl Ekim ayında düzenlenen 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve 40-65 yaş aralığındaki kadınlara ücretsiz meme kanseri taraması yapılabilmesi amacı ile 2 Ekim tarihinde Konak Meydanı'na Mobil Mamografi TIR'ı getirildi. Su Elçileri Kanserle Mücadele Derneği'nin (SUKANDER) Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve bazı kurumlarla işbirliği yaparak Konak Tarihi Saat Kulesi'nin önüne koyduğu mobil kanser tarama TIR'ına ait elektrik kabloları, geçen 9 Ekim akşamı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Ertesi gün göreve geldiklerinde olayın farkına varan yetkililer, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Hırsız ya da hırsızların yakalanması için polis çalışma başlatılırken, kanser taraması işlemlerinin aksamaması için sağlık yetkilileri tarafından tırdaki çalınan elektrik kablolarının hepsi yenilendi.

SUKANDER Kurucu Başkanı Yeliz Hastürk, kabloların çalındığını fark edince büyük bir şok yaşadıklarını söyleyerek "Hırsızlık nedeni ile çalışmalarımız yarım gün aksadı ancak yetkililer, kısa zamanda kabloları temin etti ve çalışmalara kaldığımız yerden devam ettik. Erken tanı, hayat kurtarır, mottosuyla başlattığımız bu çalışmanın durmasına yol açan hırsızlık olayını kınıyoruz. Halka hizmet için çalışan bir ekibiz. Umarım böyle bir olay tekrar yaşanmaz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi