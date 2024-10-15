İzmir Şehir Hastanesi ilk yılında 2 milyon hasta kabul etti

Hastanenin bugün itibarıyla dolan ilk yılında 2 milyon 797 bin 179'u ayakta, 68 bin 434'ü yatarak olmak üzere toplam 2 milyon 865 bin 613 hastaya hizmet verdiğini belirten Gökalp, acil servis başvurularının ise 380 bin 672 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Bu süreçte 104 bin 887 ameliyat gerçekleştirildiğini, 19 bin 140 hastanın yoğun bakım tedavisi gördüğünü dile getiren Gökalp, hastanede 40 organ nakli gerçekleştirildiğini de ifade etti.