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İzmir'de eş zamanlı terör operasyonu: 3 örgüt üyesi gözaltı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'ye üye olan Suriye uyruklu 3 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de eş zamanlı terör operasyonu: 3 örgüt üyesi gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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