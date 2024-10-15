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İzmir’de öğrenciye cinsel istismar skandalı: Tacizci tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğu temizlik görevlisi tarafından cinsel istismara uğradı. Kız çocuğu, durumu rehber öğretmenine söyledi. Okul yönetimi durumu polise bildirmesi üzerine temizlik görevlisini gözaltına alındı.

AA
İzmir’de öğrenciye cinsel istismar skandalı: Tacizci tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan okulun temizlik görevlisi tutuklandı.

İzmir’de öğrenciye cinsel istismar skandalı: Tacizci tutuklandı

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda, 8 yaşındaki kız öğrenci rehber öğretmenine giderek temizlik görevlisi D.T'nin (18) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Okul yönetiminin durumu polise bildirmesi üzerine D.T. gözaltına alındı.

İzmir’de öğrenciye cinsel istismar skandalı: Tacizci tutuklandı

Adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.T. hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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