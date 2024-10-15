İzmir’de Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaza yaparak durdu

KAZA YAPARAK DURAN OTOMOBİLDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Lastiklerin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaza yaparak durdu. Kazayı hafif şekilde atlatan otomobildeki şüpheliler M.B.G. ve C.B., yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, bir tabanca ve bir miktar esrar maddesi çıktığı öğrenildi. Öte yandan, 2 şüphelinin de alkollü olduğu ve ehliyetlerinin olmadığı tespit edildi. Yaralı 2 şüpheli tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.