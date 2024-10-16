Anne kız aynı hastanede mesai arkadaşı!

"ONUN ÇALIŞKAN BİR DOKTOR OLMASINI İSTİYORUM"

Anne Aslı Şeker ise kızıyla aynı hastanede çalıştığına inanamadığını dile getirdi.

Kızı sayesinde kendisini mesleğe ilk başladığı yıllardaki gibi hissettiğini ifade eden Şeker, "Kızımla işe gidip gelmemiz beni çok mutlu ediyor. Onun çalışkan bir doktor olmasını istiyorum. Aramızda iş yerinde doktor hemşire ilişkisi var. Evde hastalar hakkında çok konuşmuyoruz. Tecrübelerimden faydalanmak istediği zaman yardımcı oluyorum. Anne nasıl yapalım diye soruyor." diye konuştu.

Hastalardan Ebru Çelikbilek, 8 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü, Doktor Sevim Nur Şeker ve hemşire annesi Aslı Şeker'in kendilerine çok iyi davrandığını söyledi.

Diyaliz merkezinde aile gibi olduklarını belirten Çelikbilek, "Aileden biri gibi davranıyorlar. Bu bizler için çok önemli. Bazen ailevi sorunlarımızı bile paylaştığımız oluyor. Burası bir aile yuvası. Onlardan çok memnunuz." diye konuştu.

İsmail Konya ise anne kızın kendileriyle çok ilgilendiğini ve moral verdiğini dile getirdi.

Anne ve kızın aynı hastanede olmasının kendilerine de faydasının dokunduğunu vurgulayan Konya, "Çünkü birbirlerine destek oluyorlar, bu bize de yansıyor. Samimi bir hava içindeyiz. En iyi hizmeti görüyoruz. Annesinden de kızımızdan da memnunuz." dedi.

Başhekim Hasan Alpay, anne kızın görevlerini büyük bir hassasiyetle yaptığını, tüm hastalarla çok iyi iletişim kurduklarını belirtti.