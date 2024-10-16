Disipline sev edilen Aydemir istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin İzmir Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, kadın cinayetleriyle ilgili konuşmasının partilerince kabul edilemez olduğunu ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi. Dağ, kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermenin asli sorumlulukları olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ise, "Kadına, çocuğa, yaşayan hiçbir canlıya şiddeti, eziyeti, cinayeti hiçbir şekilde kabul etmeyen ve bu noktada tavizsiz dik duran bir parti ve liderin yol arkadaşları olarak bu sözleri kabul etmemiz, sessiz durmamız asla beklenemezdi" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, "Böylesi bir anlayışın bizim partimizde, medeniyetimizde ve kültürümüzde yeri yok. Yaptığı açıklama partimizin görüşlerini asla yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken Aydemir, soyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuşmasının partisine ve şahsına zarar vermek masadıyla paylaşıldığını öne sürerek partisinin zarar görmemesi adına istifa ettiğini açıkladı.