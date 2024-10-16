İzmir’de doktoru saçından çekerek darbeden kadınlar yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmnir'de iddiaya göre dün Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. (20) ile acil servis doktoru İrem S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktorun beyaz kod bildirimi yaptığı şüpheliler hastaneden ayrıldı. Tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönen şüphelilerle doktor arasında yeniden tartışma çıktı. Bu sırada doktor, saçından çekilerek darbedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yağmur A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.