İzmir’de şaka gibi olay! Suçlu kapıdan girdi bacadan çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracını görüne korkup kaçmaya başlayan şüpheli, bir binanın içine girdi ve daha sonra baca kısmında yatarken yakalandı. Şüphelinin çok sayıda dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretinden arandığı ortaya çıktı.