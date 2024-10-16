İzmir’de tır tıra çarptı! Yanan araçtan sağ çıkamadı!

SAĞ ÇIKARTILAMADI



Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemlerini alırken araçlarda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.



Yanan tırın alt kısmından çıkartılan sürücü Kadir Kalın'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kalın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Öndeki tırın sürücüsü İ.Ç. ise yaralı olarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tırın çarptığı başıboş at ise telef oldu.



Kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazaya karışan tırların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.