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İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 15 kg uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uyuşturucuya geçit verilmiyor. Polis ekipleri, zehir tacirlerine yönelik bir gece ansızın gerçekleştirilen baskınlarda yaklaşık 15 kg uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi tutuklandı.

İHA
İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 15 kg uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de, polis ekiplerince zehir tacirlerine yönelik bir gece ansızın gerçekleştirilen baskınlarda yaklaşık 15 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 15 kg uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satışı ve bulundurulduğu değerlendiren iş yeri ve ikametlere bir gece ansızın baskınlar düzenlendi.

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 15 kg uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda 14 kg 745 gr metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınarak ele geçirilen malzemelerle birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerden; F.E. (30), A.A. (34) , A.K(21) ,Z.S. (28), N.U. (45), G.U. (18) sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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