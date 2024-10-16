İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 15 kg uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satışı ve bulundurulduğu değerlendiren iş yeri ve ikametlere bir gece ansızın baskınlar düzenlendi.