Üzerinden vidanjör geçti! Mucize kurtuluş!

"SOL BACAĞIM EZİLMEDEN DOLAYI DÜŞÜK KALDI; AMA YÜRÜYORUM"



Mine Altınsoy, "O gün çalıştığım için haftalık iznimi kullanmıştım. Bebeğimin cinsiyeti öğrenmeye gidiyordum. Durakta bekliyordum, anlamadığım bir şekilde baygınlık geçirdim. O sırada vidanjör benim üzerimden geçmiş. Sonrasında ambulanslar falan zaten hiçbir şekilde hatırlamadığım bir durum. 14 haftalık hamileydim ve bebeğimi kaybettim. İlk hamileliğimde, bedenen ve psikolojik olarak fazlasıyla zarar gördüm. Bebeğimi kaybetmek çok büyük bir üzüntüydü benim için. Sonrasında; yoğun bakım süreci, hatırlamadığım tedaviler gördüm ve 3 ameliyat geçirdim. Anestezi yoğun bakımda fazlasıyla kaldım. Şu an daha iyiyim; ama sol ayağımda ezilmeden dolayı bir düşük ayaklık kaldı. Artık yürüyorum, daha yavaşım ve daha dikkatliyim. Doktorlarımın benim üzerimdeki emeği çok büyük, ilgisi çok büyük. Ben hastaneden çıktıktan sonra bacağımı kaybetme durumumun olduğunu öğrendim. Gösterilen çaba için de çok teşekkür ediyorum" dedi.



"HEM BACAĞI KESİLMEKTEN KURTULDU, HEM YAŞAMA TUTUNDU"



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aksun da, genç kadının bacağının ampute olunmasından nasıl kurtarıldığını anlattı.

Aksun, hastaya özel bir anestezi yöntemi uygulandığını söyledi. Prof. Dr. Murat Aksun, "Mine Hanım, yaklaşık 2,5 yıl kadar önce bir trafik kazası geçiriyor. Bizim acil servisimize geliyor ve burada entübe ediliyor. Ondan sonraki süreçte de biz yoğun bakımımıza aldık ve bilinci kapalıydı. 1-1,5 ay kadar bizim yoğun bakımımızda yattı. Bu süreç içerisinde 3-4 tane operasyon geçirmek durumunda kaldı. Kalçasında ve uyluk kemiğinde kırıkları vardı ve ciddi bir kırıklardı bunlar. Aynı zamanda bacağını kaybetme durumuyla karşı karşıyaydı. Bacağı kesilmekten kurtuldu. Artık kendisi gayet sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettirmekte" dedi.