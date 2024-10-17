  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de dehşete düşüren sürücü! Kendisini durdurmaya çalışan polisi kaputun üstünde götürdü

İzmir'de dehşete düşüren sürücü! Kendisini durdurmaya çalışan polisi kaputun üstünde götürdü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kendisine engel olmak isteyen polise yaşattığıyla dehşete düşürdü. Polisi otomobilinin kaputunun üzerinde yaklaşık 300 metre götüren sürücü, önü kesilerek durdurulabildi.

DHA
İzmir’de dehşete düşüren sürücü! Kendisini durdurmaya çalışan polisi kaputun üstünde götürdü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Ödemiş'te Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, 35 AJ 5702 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru önüne geçerek otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü.

Bunun üzerine polis memuru motor kaputunun üzerine atladı. Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü. Otomobil, 4 sokak ilerde takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı. Elinden yaralan polis memurunu ayakta müdahale edildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA