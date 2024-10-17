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Haberler İzmir İzmir'de orman yangını kontrol altında!

İzmir'de orman yangını kontrol altında!

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA
İzmir’de orman yangını kontrol altında!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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