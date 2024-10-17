Oyuncak ayıcıktan uyuşturucu çıktı

Yapılan çalışmalardan birinde, otobüsteki eşyasını almaya gelen kadını bekleyen polis, kadının bir poşet aldığını görerek kendisini durdurdu. Poşet içerisinden çıkan oyuncak ayıcığın içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde polisin dikkatinden kaçmadı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen ayrı operasyonda da, bir villanın üst katında uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapıldığı belirlendi. Bu olayla ilgili de H.G. ve M.G. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Aliağa Narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen 3'üncü operasyonda da, bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen A.A.'nın adresine baskın yapıldı. Öte yandan İzmir'de düzenlenen gece baskınlarında, zehir tacirlerine yönelik operasyonla yaklaşık 15 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.