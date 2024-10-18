Eski eşinin vurduğu Özge annelere seslendi: Erkek evlatlarımızı bilinçli yetiştirelim

Serkan Yıldız için arama çalışmaları sürerken, 12 Ekim'de Şirintepe Mahallesi 8414 Sokak'taki bir su deposundan kötü koku gelince durum polise bildirdi. Ekipler, başında kurşun yarası olan, üzerinden Serkan Yıldız'a ait kredi kartları çıkan bir erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin üzerindeki kıyafetlerinde Yıldız'ın olay günü üzerindekilerle aynı olduğu belirlendi. Ölen kişinin Yıldız olduğu üzerinde durulurken, kesin sonuç DNA testi ile ortaya çıkacak

'BAŞIMA 1 KURŞUN İSABET ETMİŞ'

Bu arada bir haftadır yoğun bakımdaki tedavisi süren Özge Polat, servisteki odasına alındı. Baş parmağını havaya kaldırarak her şeyin yolunda olduğunu belirten Polat, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Polat, "Olay günü sabah işe gitmek için hazırlanmıştım. Saat 06.00'ydı. Evden çıktım. Telefonumla konuşuyordum. Kulaklığım vardı. 100 metre ilerledim. Birden yan tarafımdan karnıma silahı dayadı. Bağırdım. 'Yapma dur' diyemeden ateş etti. Yere yığıldım. Çok kötü bir karın ağrısıyla kanlarım etrafıma yayıldı. O esnada başıma da ateş etmiş, hissetmedim. Başıma 1 kurşun isabet etmiş. Daha da ateş edecekmiş ancak çevredekiler sesi duyup koşturunca telaşla korkup, kaçtı" dedi.