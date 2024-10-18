İzmir’de şanlı Türk bayrağı ve dolunayın buluşması!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde "Avcı Ayı" Türk bayrağı ile görüntülendi. Bu ana şahit olanlar ise adeta büyülendi.
NEDEN AVCI AYI?
Ekim ayı ortalarında belirdiği için ve avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından dolayı "Avcı Ayı" olarak adlandırılıyor. Avcı Ayı, hasat dolunayından sonraki dolunaydır ve bu dönemde tarlalar boşalmış, hayvanlar ise kışa hazırlık yaparak beslenmeye başlamıştır.
2024 yılında ilk süper ay, 18 Eylül'de Süper Hasat Ayı ile gerçekleşmişti. İkinci süper ay ise 17 Ekim'de "Süper Avcı Ayı" olarak gökyüzünde yerini aldı.
Görsel şölen sunan dolunay atmosferik kırılma nedeniyle turuncu veya kırmızımsı bir renk alıyor.
YILIN SON 2 DOLUNAYI KALDI
Süper avcı dolunayından sonra yılın son 2 dolunayı ise 15 Kasım 2024'te ve 15 Aralık 2024'te gerçekleşecek.