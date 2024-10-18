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Haberler İzmir İzmir'de şanlı Türk bayrağı ve dolunayın buluşması!

İzmir'de şanlı Türk bayrağı ve dolunayın buluşması!

Son dakika İzmir haberleri... Süper Avcı ayı olarak bilinen dolunay, 17 Ekim Perşembe günü saat 14.26'da Koç burcunda 24 derecede gerçekleşti. Dün gece saatlerinde İzmir'in Konak ilçesinde objektiflere yansıyan Türk bayrağı ve dolunay buluşması güzel görüntüler oluşturdu.

AA
İzmir’de şanlı Türk bayrağı ve dolunayın buluşması!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde "Avcı Ayı" Türk bayrağı ile görüntülendi. Bu ana şahit olanlar ise adeta büyülendi.

NEDEN AVCI AYI?

Ekim ayı ortalarında belirdiği için ve avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından dolayı "Avcı Ayı" olarak adlandırılıyor. Avcı Ayı, hasat dolunayından sonraki dolunaydır ve bu dönemde tarlalar boşalmış, hayvanlar ise kışa hazırlık yaparak beslenmeye başlamıştır.

İzmir’de şanlı Türk bayrağı ve dolunayın buluşması!

2024 yılında ilk süper ay, 18 Eylül'de Süper Hasat Ayı ile gerçekleşmişti. İkinci süper ay ise 17 Ekim'de "Süper Avcı Ayı" olarak gökyüzünde yerini aldı.

İzmir’de şanlı Türk bayrağı ve dolunayın buluşması!

Görsel şölen sunan dolunay atmosferik kırılma nedeniyle turuncu veya kırmızımsı bir renk alıyor.

İzmir’de şanlı Türk bayrağı ve dolunayın buluşması!

YILIN SON 2 DOLUNAYI KALDI

Süper avcı dolunayından sonra yılın son 2 dolunayı ise 15 Kasım 2024'te ve 15 Aralık 2024'te gerçekleşecek.

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