İzmir’de şanlı Türk bayrağı ve dolunayın buluşması!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde "Avcı Ayı" Türk bayrağı ile görüntülendi. Bu ana şahit olanlar ise adeta büyülendi.

NEDEN AVCI AYI?

Ekim ayı ortalarında belirdiği için ve avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından dolayı "Avcı Ayı" olarak adlandırılıyor. Avcı Ayı, hasat dolunayından sonraki dolunaydır ve bu dönemde tarlalar boşalmış, hayvanlar ise kışa hazırlık yaparak beslenmeye başlamıştır.