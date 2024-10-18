Mezarda korsan ceset şoku

İZMİR'İN Buca ilçesinde bulunan Eski Buca Mezarlığı'nda, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Elif Küntaş (32) isimli genç kadın geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi, merhumeyi 1979 yılında vefat eden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnetme kararı aldı.

Yıllar önce vefat eden Nurettin Küntaş'a ait olan mezardan poşet içinde iki insana ait tam iskelet parçaları çıktı. Kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Defin işlemlerinden önce Nurettin Küntaş'ın mezarını kazan görevliler, büyük bir poşetle karşılaşınca çok şaşırdı.

Biri kadın olduğu değerlendirilen cesetlerin yapılacak DNA testleriyle kimliklerinin tespit edilmesine çalışılacağı ve ardından esrarengiz olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın sürdürüleceği öğrenildi.

SAVCILIK OLAYA EL KOYDU

ASIL büyük şok ise poşet açıldığında yaşandı. İçerisinde 2 kişiye ait kafatasları ve kemikler vardı... Gördükleri karşısında adeta kanları donan görevliler durumu aileye ve polise haber verdi.

32 yaşında amansız hastalığa yenilen Elif Küntaş, dedesiyle aynı mezara defnedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve Adli Tıp yetkilileri incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından söz konusu kemikler, kimlik tespitinin yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mezarlıklar Daire Başkanlığı yetkilileri, savcılığın olaya el koyduğunu belirtti.

SÜMEYYE URAL YAKUT