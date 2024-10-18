Nakilden vazgeçen donör Cem’in hayatına mal oldu!

2023 yılında lenf kanseri teşhisi konulan 20 yaşındaki Cem Şahin, donörun nakile iki gün kala nakilden vazgeçmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlıklı bir şekilde hastaneye giden, aracı bile kendisi kullanan 20 yaşındaki Cem, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

TELEFONLARINI KAPATMIŞ

Anne Filiz Şahin, hukuk mücadelesi başlattığını söyledi ve vazgeçen donör, doktorlar, hastane hakkında şikayetçi oldu. Donörün telefonlarını kapattığını anlatan anne Şahin, "Yetkililer o gün sürekli ulaşmaya çalışıyorlar. Gece saat 02.00'de telefonunu açıyor. O arada TÜRKÖK'ün görevlileri ulaşıyor. 'Ben vazgeçtim' diyor. Telefon kapattıktan sonra görevliler evine gidiyor ama ikna edemiyorlar" dedi.

Donörün vazgeçtiğini öğrendiğinde çok üzüldüğü anlatan acılı anne, "Odasına girdiğimizde doktor bize, 'Cem'in donörü psikopat çıktı, Alnına ateş etti' dedi. Neden bir B planı hazırlanmadı? Bu B planını TÜRKÖK mü hazırlıyor? Hastane mi? Doktor mu? Benim çocuğum bu ihmaller yüzünden öldü" diye konuştu.

"VİCDANEN SUÇLUDUR"

Oğlunun hastalığının o dönemde stabil olduğunu dile getiren Filiz Şahin, "Acelemiz yoktu. Şu an bir hukuk mücadelesi başlattım. Benim çocuğumdan kim bir saniyesini aldıysa onun hesabını sormak istiyorum. Donör hukuken değilse de vicdanen suçlu" dedi.