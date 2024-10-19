Baba bu hastalık yüzünden ölmüştü, oğlu ise ameliyatla sağlığına kavuştu

Işık durumun nadir rastlanılmasının yanı sıra tehlike de taşıdığını ifade ederek, "Oyun oynarken düşmeyle veya herhangi bir ters hareketiyle karnındaki bu genişlemenin patlama ihtimali var. Bu patlama da ne yazık ki çok kötü bir senaryoyla sonuçlanabilir. O açıdan hastamızın durumu önem arz ediyor. Ameliyatın ardından anevrizmayla ilgili risklerden kurtuldu." diye konuştu.

Işık, Bağ ve kız kardeşinin nörofibromatozis hastalığı takibinin hastanelerinde devam ettiğini, Bağ'ın kız kardeşinde karın ana damarında bir genişleme görülmediğini sözlerine ekledi.