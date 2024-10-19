İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Tuvalette gizli düzenek

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Buca ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tuvalette yapılan aramada polis ekipleri şaşkına döndü. Uyuşturucu tacirinin tuvalette klozetin olduğu bölümde kumandalı bir düzenekle kapı yaptığı, kapının arkasındaki sığınakta uyuşturucu maddeleri sakladığı, polis baskınında da burada gizlendiği ortaya çıktı. Şüphelinin sığınakta yakalanma anları ise polis kamerasıyla kaydedildi.