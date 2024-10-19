  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Tuvalette gizli düzenek

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Tuvalette gizli düzenek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu tacirinin, klozetin olduğu kumandalı bir düzenekle kapı yaptığı ve uyuşturucu maddeleri sakladığı belirlendi. Polis baskınında ise şüphelinin bu alanda gizlendiği ortaya çıktı. Yakalanma anı kamerada.

İHA
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Tuvalette gizli düzenek

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Buca ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tuvalette yapılan aramada polis ekipleri şaşkına döndü. Uyuşturucu tacirinin tuvalette klozetin olduğu bölümde kumandalı bir düzenekle kapı yaptığı, kapının arkasındaki sığınakta uyuşturucu maddeleri sakladığı, polis baskınında da burada gizlendiği ortaya çıktı. Şüphelinin sığınakta yakalanma anları ise polis kamerasıyla kaydedildi.

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Tuvalette gizli düzenek

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde C.A. adlı bir kişinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese baskın gerçekleştiren ekipler, C.A.'ya ve uyuşturucu maddelere rastlamadı. Evin tuvaletinde yapılan aramada ise ekipler klozet bölümünün arkasındaki duvarın yapısında menteşelere rastladı. Duvarın arkasından sesler geldiğini fark eden polis, orada bir kişinin gizlendiğini tespit etti.

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Tuvalette gizli düzenek

YAKALANMA ANLARI KAMERADA
Polisin iknasıyla kapıya dönüştürülen duvarın arkasından elleri yukarıda çıkartılan kişinin C.A. olduğu anlaşıldı. C.A., polis ekipleri tarafından yakalanırken, sığınağa dönüştürülen yerde poşetler içerisinde çok sayıda uyuşturucu nitelikli 3 bin 612 adet hap ele geçirildi. Öte yandan adreste yapılan aramada, 3 tüfek ve 17 tüfek fişeği ele geçirildi.
2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da belirlenen C.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA