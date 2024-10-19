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Haberler İzmir İzmir'de yalnız yaşayan kadının çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu! Katilleri aranıyor

İzmir'de yalnız yaşayan kadının çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu! Katilleri aranıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Cesedi çürümeye yüz tutan kadını öldüren şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

İHA
İzmir’de yalnız yaşayan kadının çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu! Katilleri aranıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Buca'daki olay, Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan Fidan Çakır'dan (28) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çilingir yardımıyla Çakır'ın yaşadığı dairenin kapısı açıldı.

Eve giren ekipler Fidan Çakır'ın çürümeye yüz tutmuş cesediyle karşılaştı. Hayatını kaybeden Fidan Çakır'ın cansız bedenini inceleyen sağlık ekipleri Çakır'ın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede inceleme yaparken, Çakır'ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ VEYA ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan yapılan incelemede vücudunda kesi izleri olduğu belirlenen Fidan Çakır'ın ölümüyle ilgili şüpheli veya şüphelileri arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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