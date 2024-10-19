Satsuma yüklü TIR’lar İzmir’den yola çıktı: İhracatta yüzde 10 artış hedefi

Satsuma mandalinanın 2024/25 ihraç sezonunun başlaması nedeniyle Seferihisar'da, "Satsuma Mandalina İhracat Sezonu İlk TIR Yükleme Töreni" düzenlendi. 2024 yılının ilk TIR'larını İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna ve Rusya'ya yolcu ettiler.

Türkiye'nin 2023 yılında 576 milyon dolarlık mandalina ihracatı yaptığı bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mandalina bahçelerinde yaptığı inceleme ve aldığı numunelerin kontrolü sonrasında satsuma mandalinanın 14 Ekim 2024 tarihinde kesimine, 18 Ekim 2024 yılında ihracatına izin verdiğini aktardı.

MANDALİNA İHRACATINDA YÜZDE 10 ARTIŞ HEDEFLİYORUZ

Satsuma mandalina ihraç sezonunun ilk gününde İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın teşrifleriyle ilk TIR'ları Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna ve Rusya Federasyonu'na yolcu ettiklerini dile getiren Uçak, "Üreticilerimize ve ihracatçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum. Sayın Valimize de heyecanımıza ortak oldukları ve her zaman biz ihracatçıların yanında olmalarından dolayı tüm ihracatçılarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Bu sezon mandalina rekoltemizde yüzde 10'luk düşüş var ancak ürün kalitemiz ihracata uygun. 2024 yılında mandalina ihracatında yüzde 10 artış hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ MUSTAFA ŞAHİN'DEN UÇAK'A SERTİFİKA

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği iş birliğinde yürütülen Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinde 100 üreticiyi kapsayan "Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları" projesine verdiği destek nedeniyle İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'a teşekkür sertifikası takdim etti.