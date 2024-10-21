İzmirli Bengisu Avcı’dan tarihi başarı! Molokai Kanalı’nda Avrupa rekoru

ÖNEMLİ OLAN BAŞARMAK

Yaklaşık 12 saatlik bir performansla kayalık kıyıya vardığını da sözlerine ekleyen Bengisu Avcı, "Kaptan, kayalık alana çıkmayı tehlikeli buldu ve beni Alan Davis Plajı'na doğru yönlendirdi. Karanlık suda yolu zar zor bularak plaja adım attığımda saatin 04.38 olduğuna inanamadım. Bu parkurdaki en hızlı kadın derecesi 12 saat 7 dakika ile Avustralyalı Penny Palfrey'ye ait. Ancak her parkur her geçişte size farklı bir doğa sunuyor. Bu bir yarış değil. O nedenle buradaki en güzel duygu, parkuru tamamlamak" dedi.

ONBİNLERCE DOLAR MASRAF

Bu yıl Cook Boğazı ve Molokai'yi geçtiğini, Kuzey Denizi ve ilk Molokai denemesinde tekneye çıkmak zorunda kaldığını vurgulayan Bengisu Avcı, "Her geçiş için karşımıza onbinlerce dolarlık önemli giderler çıkıyor. Bir sponsor olmadan Avrupa'dan gelen rakiplerle mücadele edebilmek gerçekten çok zor. Bu nedenle destekçimin ve tüm ekibimin varlığını yanımda hissetmek çok özel" şeklinde konuştu.