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İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı 'Aliağa Limanı'na rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir, Mardin, Manisa ve Tokat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen 'Aliağa Limanı'na rüşvet operasyonunda aralarında memurlar ve acente çalışanlarının da yer aldığı 32 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı ’Aliağa Limanı’na rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika İzmir haberleri...Aliağa Limanı'na gemi giriş ve çıkışlarında eksiklikleri görmezden gelip, görevi kötüye kullandığı öne sürülen şüphelilere yönelik şikayetler üzerine, polis çalışma başlattı. Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, hazırlıklarını tamamlayıp, bu sabah harekete geçti.

İzmir merkezli Mardin, Manisa ve Tokat illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Aliağa Limanı'nda görev yapan memurlar ve acente çalışanlarının da aralarında yer aldığı 32 şüpheli gözaltına alındı. Aliağa KOM Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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