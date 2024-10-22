İzmir'de adım adım tehlike: "Su kesintisi yapılabilir"

"İZMİR'DE SU KULLANIMI BİLİM DIŞI"

"Yağışlar biraz daha eksik yağmaya devam edecektir; ama sanırım mart ayından sonra rahatlarız" diyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in su kullanımında büyük yanlışlar olduğunu ileri sürdü.

İzmir'de suyun pahalı olmasının en büyük nedeninin yer altından su alınması olduğunu anlatan Doğan Yaşar, "Bizim yaptığımız çok büyük yanlışlar var; yani İzmir'de su kullanımı gerçekten bilim dışı. 2020'de bütün barajlar doluyken; 'barajlardan çekin şu suyu. Bırakın kuyuları, yer altı sularını' dedik; ama yüzde 60 gibi bir su, yüzde 55 gibi bir su yer altından çekildi, şuanda da çekiliyor. Yer altından, daha derinden su almak demek; daha çok enerji demektir, daha çok ağır metal demektir, daha çok para demektir. İzmir'in şuanda Türkiye'de suyu en pahalı kullanan il olma nedeni de budur. Barajlar doluyken, barajdan çekilmelidir su; ama bunu yapmadı belediye. Bugün dünyada baktığınız zaman, gelişmiş ülkelerde yeraltı sularını kullanamazsınız. Cezaları çok ağırdır. İzmir'de, mart ayından sonra belki yüzde 35 olmasa bile ben yüzde 30'lara geçeceğine, bu sayede yazı rahat geçireceğimizi düşünüyorum. Nüfusumuz çok fazla artmaya başladı. Bir sonraki kurak dönemi biz çıkartamayabiliriz" şeklinde konuştu.