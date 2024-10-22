İzmir’de Bornova ve Buca’dan sonra Bayraklı’da belediye - sendika gerilimi: Grev kapıda

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Buca ve Bornova'dan sonra İzmir'in Bayraklı ilçesinde de grev çanları çalmaya başladı. Bayraklı Belediye yönetimi ile belediyede örgütlü sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca sendika dün öğle saatlerinde belediye binasına grev ilanını astı. Sendikadan yapılan açıklamada uzlaşma sağlanamaması durumunda Bayraklı Belediyesi işçilerinin 26 Kasım'da greve çıkacakları belirtildi.

SODEMSEN'E TEPKİ

Konuya ilişkin olarak sendikadan yapılan basın açıklamasında belediye yönetimi adına görüşmelere giren Sodem-Sen'e tepki geldi. Grev ilanının asılması ile birlikte 60 günlük yasal sürecin başladığını hatırlatan sendika: "Grev sürecine girmiş bulunmaktayız. Maalesef 100 gündür Sodem-Sen ile yapılan görüşmelerde enflasyonun altında rakamlar teklif edilerek bizlerin aklıyla alay edilmektedir. Teklif edilen rakamlar bizim ev kiramıza, elektrik, su ve doğal gazımıza yetmiyor. Peki, bizler ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Daha çocuğumuzun okul masrafı var. Onların karnını nasıl doyuracağız?" diye konuştu.

TEKLİF EDİLEN RAKAMLAR GERÇEKÇİ DEĞİL

Yerel seçim öncesi TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını, gerçeği yansıtmadığı gerekçesi ile eleştiren CHP'li adayların belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra maaş artışı için TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamının dahi altında teklif verdiğini belirten sendika: "Teklif edilen maaş artış oranlarının TÜİK in açıkladığı enflasyon oranlarının dahi altında kalması biz çalışanları karamsarlığa itmektedir. Sendika olarak ilk günden bu ana kadar Toplu Sözleşmemizin masada bitmesi konusunda büyük bir gayret gösterdik. Ve hizmet götürdüğümüz halkımıza herhangi bir olumsuzluk yansımaması için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Anlaşılan o ki müzakere ve uzlaşı ile bu sorun çözülmeyecektir.

Biz Bayraklı emekçileri olarak geçim yoksa mücadele var, grev var şiarıyla, önümüzdeki 26 Kasım günü greve çıkıyoruz" diye konuştu.

GREV DAVULLARI ÇALINSIN İSTEMİYORSANIZ MASAYA OTURUN

Basın açıklaması ile Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a da çağrıda bulunan sendika: "Grev davullarının başkanlığını yaptığınız belediyenin önünde çalınmasını istemiyorsanız aracıları aradan çıkarıp toplu iş sözleşmesi görüşmelerine siz katılın. Çünkü işçiler bu kenti yönetsin diye belediye başkanlarına oy verdi. Belediye başkanımızı masaya davet ediyoruz. Aksi takdirde 26 Kasım günü Bayraklı Belediyesi emekçileri greve çıkacaktır.

Buradan ilan ediyoruz; mücadeleyi alanlara ve sokaklara taşıyacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz" diye konuştu.