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İzmir'de elektrik kesintisi 22 Ekim Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 22 Ekim Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 22 Ekim Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintileri olacak mı? Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 22 Ekim Salı

9:30 - 13:30
BERGAMA / İZMİR
Sindel
Kaşıkçı

9:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yeşiltepe

11:00 - 12:30
ÇEŞME / İZMİR
Karaköy
Germiyan
Alaçatı

9:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
Atatürk OSB

İzmir’de elektrik kesintisi 22 Ekim Salı

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Yayla
Kösedere

9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler

9:30 - 13:30
KINIK / İZMİR
Sucahlı
Yayakent
Örtülü
Mıstıklar
Musacalı
Köseler
Kodukburun
Karatekeli
İbrahimağa
Çiftlikköy
Çanköy
Balaban
Bademalan

İzmir’de elektrik kesintisi 22 Ekim Salı

10:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Kültür

9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Yeniköy
Dereköy
Barbaros
Kuyucak
Akçaköy
Çatalca
Küner

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamlıca
Çayır
Demirdere
Güney
Hamam
Küçükören
Küre

9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Sarılar
Çobanköy
Kocaaliler

9:00 - 11:00
TORBALI / İZMİR
Pancar ( MENDERES YOLU )
Kaplancık

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