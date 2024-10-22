İzmir’de elektrik kesintisi 22 Ekim Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintileri olacak mı? Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
9:30 - 13:30
BERGAMA / İZMİR
Sindel
Kaşıkçı
9:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yeşiltepe
11:00 - 12:30
ÇEŞME / İZMİR
Karaköy
Germiyan
Alaçatı
9:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
Atatürk OSB
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Yayla
Kösedere
9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
9:30 - 13:30
KINIK / İZMİR
Sucahlı
Yayakent
Örtülü
Mıstıklar
Musacalı
Köseler
Kodukburun
Karatekeli
İbrahimağa
Çiftlikköy
Çanköy
Balaban
Bademalan
10:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Kültür
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Yeniköy
Dereköy
Barbaros
Kuyucak
Akçaköy
Çatalca
Küner
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamlıca
Çayır
Demirdere
Güney
Hamam
Küçükören
Küre
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Sarılar
Çobanköy
Kocaaliler
9:00 - 11:00
TORBALI / İZMİR
Pancar ( MENDERES YOLU )
Kaplancık