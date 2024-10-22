İzmir’de elektrik kesintisi 22 Ekim Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintileri olacak mı? Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...