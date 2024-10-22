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İzmir’de motosiklet kazası: 14 yaşındaki sürücü öldü, iki yaralı

Son dakika İzmir haberleri… İzmir’in Çiğli ilçesinde 14 yaşındaki bir sürücünün kullandığı motosiklet, bir yayaya çarptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

AA
İzmir’de motosiklet kazası: 14 yaşındaki sürücü öldü, iki yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 14 yaşındaki sürücü öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Batuhan Taşkıran idaresindeki 33 ASH 987 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.A'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Taşkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada M.E.A. ile motosikletteki Ç.G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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