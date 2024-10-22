İzmir’de okula kapısına çarpan otomobillere demir dubalı önlem

İKİ KAZA DA KAMERADA

Her iki kaza ve sonrasında yaşanan panik okulun yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 17 gün arayla yaşanan iki kaza sonrası yetkililer, harekete geçti. Narlıdere Belediyesi, okulun girişine demir dubalar yerleştirerek önlem aldı. Ayrıca yeni önlemler alınması için de görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Bu arada kırılan bahçe kapısı ve hasar gören duvar, görevliler tarafından onarıldı.