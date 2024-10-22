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İzmir'de terör örgütü DEAŞ' a operasyon: 6 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA
İzmir’de terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik çalışma yürüttü.

İzmir’de terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı

Teknik ve fiziki takip sonucu 9 zanlının kimliği belirlendi. Şüphelilerin saklandıkları 7 kentteki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla 6'sı yakalandı.

İkisi yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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