İzmir'de terör örgütü DEAŞ' a operasyon: 6 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip sonucu 9 zanlının kimliği belirlendi. Şüphelilerin saklandıkları 7 kentteki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla 6'sı yakalandı.
İkisi yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.