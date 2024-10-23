Çeşme’nin 30 yıllık su sorunu çözülüyor

İZMİR'DE dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme'nin 30 yıllık içme suyu altyapısını baştan sona yenilemek üzere tarihi yatırıma imza atan İZSU Genel Müdürlüğü, 3 etaplı projenin son aşamasında yüzde 70 seviyesine ulaştı. 10 mahallede hizmet verecek 320 kilometre uzunluğundaki 3. Etap İçme Suyu hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Çeşme'deki içme suyu sorunu kökten çözülecek. Çiftlik, Dalyan ve Altınkum mahallelerinde devam eden çalışmalara yaklaşık 550 milyon lira ayrıldı. İlçenin eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ile su şebekesini yenileyen İZSU Genel Müdürlüğü, projeyi tamamladığında Çeşme'ye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacak 3 etabın toplamında 1 milyar lirayı bulan tarihi yatırım yapmış olacak. İmalatlar bittiğinde, ilçenin içme suyu ihtiyacı kesintisiz karşılanacak