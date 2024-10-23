İzmir’de husumetli akrabasını tabancayla vurdu! Kaçış anı anbean görüntülendi

Karnından yaralanan Çakmak, tedavi altına alındığı Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, G.S.'yi yakalamak için harekete geçti. Cinayet şüphelisi G.S., polis ekipleri tarafından aynı gün Konak ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde saklandığı adreste suç aleti tabanca ile yakalandı. G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.