İzmir’de kalıntısız sebze için yapışkan tuzaklı mücadele!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Eskişehir, Ankara ve Bursa'nın aralarında olduğu 8 ilde 'Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı Eylem Planı' yürütülüyor. Toplam 12 bin 733 dekar örtüaltı alanında sebze yetiştiriciliği yapılan İzmir'de, proje kapsamında 2024 yılında 382 bin 500 TL bütçe ile Menderes ve Menemen ilçelerindeki toplam 250 dekar alanda marul, maydanoz, roka, tere ve nane gibi sebze üretimi yapan 75 üreticiye yapışkan tuzak dağıtıldı. Dağıtılan 17 bin 500 adet sarı, 17 bin 500 mavi ve şerit halinde 37 bin 500 metre sarı yapışkan tuzak ile sonbahar üretim sezonunda örtüaltı marul üretim alanlarında zarar yapan beyaz sinek, yaprak bitleri ve 'thrips'lerle kitlesel olarak biyolojik mücadele yapılması ve kalıntının önlenmesi hedefleniyor.

İzmir'in kışlık sebzelerin üretiminde, diğer illere göre öne çıktığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "İzmir, Türkiye'de özellikle kışlık sebze yetiştiriciliğinde hemen hemen birçok üründe ilk sırada yer alıyor. İklimin, toprağın vermiş olduğu artılar ve üreticilerimizin de katma değeriyle çok ciddi üretimler yapılıyor" dedi.