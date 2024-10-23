Kira fiyatlarında dengeler değişiyor! En hızlı düşüş İzmir’de

İLAN SAYISI DA AZALIYOR



Satılık konut ilan sayısı ülke genelinde ve üç büyük ilde de azaldı. Satılık konut arzı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 5.1 (860 bin 9'dan 815 bin 839'a), İstanbul'da yüzde 4.5 (207 bin 533'ten 198 bin 119'a), Ankara'da yüzde 5.6 (88 bin 634'ten 83 bin 639'a), İzmir'de ise yüzde 5 (62 bin 352'ten 59 bin 237'ye) geriledi. Rapora göre konut talebi eylülde yüzde 1.2 artarken, konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı ülke genelinde, İstanbul'da ve İzmir'de artarken Ankara'da azaldı. Satılan konut sayısı ülke genelinde, Ankara'da ve İzmir'de azalırken İstanbul'da artmıştır. Satılık ilan sayısı ise hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azaldı.