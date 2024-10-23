Türkiye Kültür Yolu Festivali 100’den fazla etkinlikle İzmir’de

Festivaldeki her etkinlik çok kıymetli ama çocuk etkinliklerine ayrı bir önem atfediyoruz. Türkiye'de TEKNOFEST gençlerin ufkunu açtı, çok başka bir dinamizm getirdi. Biz de kültür sanat alanında özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize nasıl daha fazla temas ederiz, onları nasıl daha fazla bu işlerle bir araya getiririz diye düşünüyoruz. Biz de TEKNOFEST'te yapılan bazı çocuk etkinliklerini, festivalin çocuk etkinliklerine dahil ediyoruz."