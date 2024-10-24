İzmir’de korkutan yangın: Tüp patladı! Patlama anı görüntülendi

Yangın, dün geç saatlerde Kaynaklar Mahallesi 2114 sokakta bulunan bir müstakil evde çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar olay yerinde itfaiye ekiplerini bekledikleri sırada, evde patlama meydana geldi. Patlama ile alevler bir anda metlerce yükselirken çevredekiler panik ve korku yaşadı. Kısa süre sonra adrese gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale sonucu yangın söndürdü. Evde büyük çapta hasara yol açan yangında yaralanan olmadı.