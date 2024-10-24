İzmir’de sahipsiz sokak köpeklerin sayımı başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı'nın en önemli ayağı olan hayvan sayımına başladı. Görevli ekipler kent genelinde tespit ettikleri hayvanları fotoğraflayarak, bulundukları bölgenin koordinatlarını sisteme yüklüyor. Bu çalışmaların ardından kentteki köpek sayısı ve dağılım haritasına ilişkin sağlıklı veriler elde edilecek. Böylece, hazırlanan eylem planı kapsamında; paydaşlarla ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesi, durum tespiti ve kapasite artırımı sağlanacak. Sahipsiz köpek popülasyonunun yönetilmesine yönelik çalışmalar hazırlanacak. Taktiksel şehircilik çözüm atölyesi yapılacak.