  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir’de tarihi yaşatan antika dükkanı

İzmir’de tarihi yaşatan antika dükkanı

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de antika dükkanı sahibi Bülent Hitay, 147 yıllık gramofondan 120 yıllık tabloya kadar pek eşyayı ellinde bulunduruyor. Hitay, "Amacım kar değil yaptığım işten mutluluk duyuyorum ve iyi dostlar kazanıyorum" dedi.

DHA
İzmir’de tarihi yaşatan antika dükkanı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in alsancak semtinde küçük bir antika dükkanı olan bülent hitay (80), tarihe ışık tutan birçok eşyayı elinde bulunduruyor. 50 yıldır antikacı olan hitay'ın dükkanındaki 147 yıllık gramofondan 120 yıllık tabloya kadar pek çok antika eşya dikkati çekiyor. hitay, "yaptığım bu işten mutluluk duyuyorum ve iyi dostlar kazanıyorum. bu vesile ile asırlık antika eşyaları bulup almaya çalışıyorum" dedi.

İzmir’de tarihi yaşatan antika dükkanı

Alsancak semtinde antikacılık yapan Bülent Hitay, tarihe ışık tutan birçok eşyayı elinde bulunduruyor. 50 yıldır bu işle uğraştığını belirten

Hitay, 147 yıllık gramofondan 120 yıllık tabloya kadar er çok antika eşyayı dükkanında satışa sunuyor. Gençlik yıllarından itibaren antikaya ilgi duyduğunu belirten Hitay, ailesinden kalan eşyaları biriktirmeyle bu işe başladığını ve 20'li yaşlarda da özel sektörde çalışırken bile biriktirdiği eserler olduğunu söyledi.

İzmir’de tarihi yaşatan antika dükkanı

Hitay, "Amacım kar değil yaptığım işten mutluluk duyuyorum ve iyi dostlar kazanıyorum. Bu vesile ile asırlık antika eşyaları bulup almaya çalışıyorum. Şu an dükkanda yine çok değerli antika gramofon, tablo, taş plak gibi eşyalar var. Osmanlı döneminden kalan antika eşyaların neredeyse hepsinin alıcısı oldu ve bitti" dedi.

İzmir’de tarihi yaşatan antika dükkanı

'OSMANLI DÖNEMİNE AİT OLAN TAŞ PLAKLAR VAR'

Hitay, 1877 yılında Thomas Edison'un Amerika'da ürettiği ilk müzik aleti olan gramofonu dükkanında bulundurduğunu söyleyen Hitay, "Yine çok değerli olan Osmanlı dönemine ait olan ve İngiltere, Fransa'da, Grafson Plak gibi markalara yaptırılmış taş plaklar mevcut. 1920'li yıllarda basılan Cemal Reşit Rey'in orijinal taş plakalarını da bulunduruyorum. Ayrıca bir İngiliz balık tutma kulübünün 120 yıllık bir tablosunu tanıdık ve aracılarla getirdiğim bir parça da bulunuyor.

İzmir’de tarihi yaşatan antika dükkanı

Bu antika eşyaları Türkiye'den ya da yurt dışından benimle birlikte bu işi yapanlar aracılığıyla topluyorum. Ayrıca müzayedelerden, mezatlardan da elde ediyorum. Ayrıca Alsancak'ta varlıklı insanların vefatları sonrası satın aldığım eserler de var. Çünkü gençler genel olarak bu antika eşyalara pek ilgi duymuyorlar. Ancak ilgi duyan azınlıktaki gençler, dükkana uğrayıp bir şeyleri araştırıp soruyorlar" diye konuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA