Çiğli’de kapasite artırma çalışmaları devam ediyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, temiz körfez hedefi doğrultusunda Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tesisin 4. fazının yapım çalışmalarında sona gelindi. Nisan ayında tamamlanması hedeflenen yeni ünitelerin devreye girmesiyle tesisin kapasitesi yüzde 36 artacak ve Çiğli Arıtma Tesisi yeniden Türkiye'nin en büyüğü olacak.İZSU Genel Müdürlüğü Elektrik Mühendisi Ekin Polat, "4. faz, yağmurlu zamanlarda gelen yüksek debinin karşılanması ve aynı zamanda gelecekteki bakım onarım çalışmalarının rahat yapılabilmesi amacıyla planlandı. Tesiste yüzde 36 kapasite artışı sağlanmış olacak" dedi.