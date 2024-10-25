Evinin önünde acımasızca katledildi

İZMİR Çiğli'de 39 yaşındaki Serdar Çakmak, bir süredir kendisini takip ettiği ileri sürülen ve aynı zamanda yakını olduğu iddia edilen G.Z. isimli saldırgan tarafından evinin önünde sokak ortasında kurşunlandı. Aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan zanlı G.Z. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Aile arasında husumet olduğunu iddia eden zanlı G.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serdar Çakmak'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

HAYATINI KAYBETTİ

OLAY, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çiğli Evka- 2 Mahallesi 6800 Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde bulunan Serdar Çakmak ile daha önce aralarında iddiaya göre ailevi sebepten dolayı husumet bulunan G.Z., arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine G.Z., silahla ateşe ederek Çakmak'ı yaraladı, olay sonrası G.Z., hızla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan Çakmak, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serdar Çakmak, yaşam savaşını kaybetti.